〔纽约汇市〕美元下滑,因美国就业数据助燃追加宽松政策预期(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 欧元兑美元录得6月来最大周度升幅

* 美元/日圆连跌三周

* 投资人在美国就业数据发布后预计美国追加刺激措施的可能性增加

路透纽约9月7日电---美元兑欧元周五挫至近四个月低点,此前美国公布的8月非农就业岗位增幅不及预期,巩固了美国联邦储备理事会(FED,美联储)将向低迷的经济挹注更多刺激措施的观点.

投资人关注上月非农就业报告以判断是否美联储会在下周货币政策会议后推出新一轮购债计划.报告显示8月美国新增非农就业岗位9.6万,低于分析师预估的12.5万.[US-ECI-CMN]

"令人失望的美国就业数据令美联储下周以调整资产负债表来回应的可能性增加."Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示.

欧元兑美元EUR=高见1.2814美元,为5月底来最高,突破据报在1.2660和1.2700美元的选择权阻力位.纽约尾盘,欧元报1.2811美元,大涨1.4%.

本周,欧元兑美元上扬1.8%,为6月来最大周度升幅.分析师表示,欧元日内走势倾向仍偏于上升,目前的反弹会目标1.30美元的心理水准.

乏善可陈的就业报告令美国总统奥巴马在11月大选前压力重重,经济状况对大选前景至关重要.由于美元投资人可能还没有青睐哪位总统候选人,选举的不确定性开始令美元承压.

投资人还预计美联储将维持近零利率一段时间,并实施新一轮量化宽松政策的机率增加.在该计划下,美联储印钞购买债券,这压低美国公债收益率,并鼓励投资人在其他地方寻求更高回报.货供增加会蚕食美元价值.

美国就业报告发布后,野村证券表示相信美联储将在今年稍后宣布新一轮量化宽松政策,并进一步延长维持近零利率直至2015年.

在美国就业报告发布前,欧元已经上涨,因投资人乐见周四欧洲央行宣布的旨在拉低西班牙和意大利借款成本的计划.

欧洲央行总裁德拉吉宣布了一项新的,可能不限量的购债计划,旨在拉低欧元区困难成员国的借款成本.

西班牙10年期公债收益率自5月来首次跌穿6%,而意大利公债收益率也下滑,全面提振欧元.

欧元兑瑞郎EURCHF=升至八个月最高水准,尾盘报1.2100瑞郎,升0.4%.

市场臆测瑞士央行可能将欧元/瑞郎下限由1.20瑞郎上调至1.22瑞郎,这也促使对冲基金出脱欧元可能下滑的押注.

欧元兑日圆EURJPY=攀升至两个月高位,纽约尾盘,欧元升0.6%,报100.24日圆.

**日圆/美元走强**

就业数据也给予日圆强大提振.美元兑日圆JPY=跌0.8%,报78.24日圆,日低见78日圆.

报告发布前,日圆兑美元本周下滑,因之前美国民间就业数据强于预期引发美国公债收益率上升.

美元兑日圆本周跌0.2%,为连续第三周下滑.

美元指数.DXY跌逾1%,报80.191的四个月低点.

Westpac Securities高级汇市策略师Richard Franulovich表示,在美联储可能放宽政策以及欧洲央行采取措施应对尾部风险的情况下,美元持续上升的可能性不高.

不过,本周投机商转为持有美国净多头仓位,之前一周为持有少量空头仓位.

澳元兑美元AUD=升1.1%,报1.0400美元,延续周四升势.

中国周一将公布的一系列经济数据可能为澳元提供一个具挑战性的背景,因担心澳洲最大的单一出口市场-中国经济放缓,澳元兑美元在过去一个月回落.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2815 1.2628 +1.48 -1.00 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.24 78.85 -0.77 +1.69 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.25 99.58 +0.67 +0.69 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9442 0.9534 -0.96 +0.70 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6005 1.5931 +0.46 +3.03 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9783 0.9825 -0.43 -4.02 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0383 1.0280 +1.00 +1.55 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2100 1.2044 +0.46 -0.36 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8003 0.7927 +0.96 -3.91 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8121 0.8015 +1.32 +4.33 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7188 5.8446 -2.15 -4.31 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3285 7.3845 -0.76 -5.29 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5933 6.7367 -2.13 -4.28 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.4526 8.5162 -0.75 -5.17 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]