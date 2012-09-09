〔全球航运〕波罗的海运价指数下跌,因巴拿马型船舶市场低迷

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透9月7日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下跌,因巴拿马型船舶运费率继续走低.
波罗的海乾散货运价指数跌0.89%,至669点.该指数全周累计下跌约4%.
波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌2.92%至599点.日均获利下跌140美元,至4,758美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
RS Platou Markets在报告中称,"大西洋市场已经彻底崩溃,跨大西洋航线较上周下降30%至3,700美元."
波罗的海海岬型船运价指数.BACI与周四持平,报1,186点.海岬型船舶日均获利减少14美元至3,452美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
灵便型船舶的日均获利增加18美元至6,685美元,超灵便型船舶的日均获利下滑49美元至8,703美元.(完)
--编译 张涛;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。