〔全球航运〕波罗的海运价指数下跌,因巴拿马型船舶市场低迷

路透9月7日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下跌,因巴拿马型船舶运费率继续走低.

波罗的海乾散货运价指数跌0.89%,至669点.该指数全周累计下跌约4%.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌2.92%至599点.日均获利下跌140美元,至4,758美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

RS Platou Markets在报告中称,"大西洋市场已经彻底崩溃,跨大西洋航线较上周下降30%至3,700美元."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI与周四持平,报1,186点.海岬型船舶日均获利减少14美元至3,452美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

灵便型船舶的日均获利增加18美元至6,685美元,超灵便型船舶的日均获利下滑49美元至8,703美元.(完)