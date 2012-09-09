〔美国政经〕罗姆尼利用糟糕的就业数据抨击奥巴马

* 美国8月就业增长慢于预期

* 罗姆尼称奥巴马不知道如何让美国变得强大

* 奥巴马称选民面临"最显明显的选择"

路透衣阿华(爱荷华)市/新罕布尔NASHUA 9月7日电---美国总统奥巴马周五遭到共和党对手罗姆尼的抨击,因最新就业数据令人失望.

奥巴马在北卡罗来纳州夏洛特的民主党大会上沉浸在支持者的热情之中,但几个小时后,就业数据提醒他面临严峻挑战.在失业高居不下的情况下,要说服选民让他连任并不容易.

距离选举日还有最后两个月时间.最新的路透/Ipsos调查显示,民主党大会至少帮助奥巴马支持率略有反弹,与罗姆尼的支持率分别是46%和44%.

最新民调是在劳工部周五公布就业报告前进行的.8月美国就业增加9.6万个,低于预期.这可能让奥巴马支持率的任何上升都很有限,而且难以维持.

就业是选民最关心的问题,罗姆尼就拿这点来攻击奥巴马,称最新数据是"又一个令人失望的糟糕报告".

罗姆尼在一个集会上表示,奥巴马"根本不知道如何让美国重新变得强大.而我知道.我将让美国恢复强大."

奥巴马指出民间部门虽连续第30个月创造就业,但他承认,"还不够好.我们需要更快地创造就业."

与此同时,他称国会中的共和党议员阻挠其提出的多数就业计划.奥巴马指责罗姆尼只是承诺重振美国经济,但没有告诉选民将如何做到这点.

"我确信,这是我一生中我们面临的最明显的选择,"奥巴马表示,"这是就两个完全不同的美国愿景作出选择."

最新的就业数据可能给罗姆尼加分,因他先前在私募基金担任主管的经验成为其选战的主要诉求.

下一个重大政治活动将是10月3日举行的第一场总统竞选辩论.一共将有三场辩论.(完)