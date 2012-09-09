〔中日关系〕胡锦涛就钓鱼岛问题表明立场,维护领土主权坚定不移

路透北京9月9日电---新华社周日报导,中国国家主席胡锦涛就当前中日关系和钓鱼岛问题表明了中方立场,中国政府在维护领土主权问题上立场坚定不移.

胡锦涛在出席亚太经合组织第20次领导人非正式会议期间同日本首相野田佳彦进行交谈时郑重指出,近来中日关系因钓鱼岛问题面临严峻局面.在钓鱼岛问题上,中方立场是一贯的、明确的.

"日方采取任何方式'购岛'都是非法的、无效的,中方坚决反对.中国政府在维护领土主权问题上立场坚定不移.日方必须充分认识事态的严重性,不要作出错误的决定,以维护中日关系发展大局."胡锦涛称.

日本、中国大陆及台湾都声称对钓鱼岛享有主权,这片海域拥有丰富的渔业资源,并可能拥有非常可观的油气储量.野田佳彦此前曾表示,日本中央政府正考虑购买钓鱼岛.中国媒体已发表了一系列措辞强硬的社论和评论文章.

2010年,中日两国关系骤然转冷,当时一艘中国渔船与日本的巡逻船在钓鱼岛海域发生碰撞,日方随即拘捕了中方船长.钓鱼岛争端是否会再次导致两国经济关系骤冷,目前仍难断言.(完)