〔中日关系〕胡锦涛就钓鱼岛问题表明立场,维护领土主权坚定不移

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京9月9日电---新华社周日报导,中国国家主席胡锦涛就当前中日关系和钓鱼岛问题表明了中方立场,中国政府在维护领土主权问题上立场坚定不移.
胡锦涛在出席亚太经合组织第20次领导人非正式会议期间同日本首相野田佳彦进行交谈时郑重指出,近来中日关系因钓鱼岛问题面临严峻局面.在钓鱼岛问题上,中方立场是一贯的、明确的.
"日方采取任何方式'购岛'都是非法的、无效的,中方坚决反对.中国政府在维护领土主权问题上立场坚定不移.日方必须充分认识事态的严重性,不要作出错误的决定,以维护中日关系发展大局."胡锦涛称.
日本、中国大陆及台湾都声称对钓鱼岛享有主权,这片海域拥有丰富的渔业资源,并可能拥有非常可观的油气储量.野田佳彦此前曾表示,日本中央政府正考虑购买钓鱼岛.中国媒体已发表了一系列措辞强硬的社论和评论文章.
2010年,中日两国关系骤然转冷,当时一艘中国渔船与日本的巡逻船在钓鱼岛海域发生碰撞,日方随即拘捕了中方船长.钓鱼岛争端是否会再次导致两国经济关系骤冷,目前仍难断言.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。