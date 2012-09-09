〔全球经济〕IMF有意在欧洲央行购债计划中发挥作用--IMF总裁拉加德

路透符拉迪沃斯托克9月9日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日表示,IMF有兴趣参与欧洲央行(ECB)购买欧元区成员国公债计划的设计与监督.

拉加德在出席亚太经合组织(APEC)俄罗斯峰会后还表示,支持中国推出新的基建投资计划,她说,拥有外部盈余的国家为支撑全球经济成长做出贡献,这非常重要.

拉加德还表示,最近宣布的欧洲政策措施"为未来打下了基础".

"目前的要务是协调落实,"她在声明中表示.

她还表示,亚太经济体的主要任务是保持对外部压力的抗压性,并专注于经济成长,尽量扩大受益民众的范围.(完)