〔全球经济〕IMF有意在欧洲央行购债计划中发挥作用--IMF总裁拉加德

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透符拉迪沃斯托克9月9日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日表示,IMF有兴趣参与欧洲央行(ECB)购买欧元区成员国公债计划的设计与监督.
拉加德在出席亚太经合组织(APEC)俄罗斯峰会后还表示,支持中国推出新的基建投资计划,她说,拥有外部盈余的国家为支撑全球经济成长做出贡献,这非常重要.
拉加德还表示,最近宣布的欧洲政策措施"为未来打下了基础".
"目前的要务是协调落实,"她在声明中表示.
她还表示,亚太经济体的主要任务是保持对外部压力的抗压性,并专注于经济成长,尽量扩大受益民众的范围.(完)
--编译 张涛;审校 张明钧
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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