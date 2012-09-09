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货币新闻 | 2012年 9月 9日 星期日 14:20 BJT

〔中国数据〕8月发电量同比增2.7%,原油加工量增长1.5%--国家统计局

路透北京9月9日电---中国国家统计局周日公布,中国8月发电量4,373亿千瓦时,同比增长2.7%;1-8月则同比增长3.8%.

统计局并称,中国8月原油加工量3,774万吨,同比增长1.5%;1-8月同比增长1.6%.

此外,8月钢材产量为7,881万吨,同比增1.4%;1-8月则同比增长5.7%.(完)

欲了解更多详情,请点选统计局网站:(www.stats.gov.cn)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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