〔中国数据〕8月发电量同比增2.7%,原油加工量增长1.5%--国家统计局

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京9月9日电---中国国家统计局周日公布,中国8月发电量4,373亿千瓦时,同比增长2.7%;1-8月则同比增长3.8%.
统计局并称,中国8月原油加工量3,774万吨,同比增长1.5%;1-8月同比增长1.6%.
此外,8月钢材产量为7,881万吨,同比增1.4%;1-8月则同比增长5.7%.(完)
欲了解更多详情,请点选统计局网站:(www.stats.gov.cn)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选