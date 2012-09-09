〔新闻稿〕中国8月规模以上工业增加值同比增长8.9%--国家统计局

(以下为中国国家统计局公布的2012年8月份规模以上工业生产运行情况新闻稿)

2012年8月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.9%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比7月份回落0.3个百分点。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.69%。1-8月份，规模以上工业增加值同比增长10.1%。

分经济类型看，8月份，国有及国有控股企业增加值同比增长5.3%，集体企业增长6.6%，股份制企业增长10.4%，外商及港澳台商投资企业增长5.0%。

分轻重工业看，8月份，重工业增加值同比增长9.0%，轻工业增长8.6%。

分行业看，8月份，41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中，纺织业增长10.8%，化学原料和化学制品制造业增长10.5%，非金属矿物制品业增长10.5%，黑色金属冶炼和压延加工业增长6.8%，通用设备制造业增长7.9%，汽车制造业增长9.7%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.7%，电气机械和器材制造业增长7.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.9%，电力、热力的生产和供应业增长3.8%。

分地区看，8月份，东部地区增加值同比增长7.9%，中部地区增长9.2%，西部地区增长12.2%。

分产品看，8月份，471种产品中有291种产品同比增长。其中，钢材7881万吨，增长1.4%；水泥19555万吨，增长8.7%；十种有色金属324万吨，增长8.9%；汽车158.3万辆，增长8.2%；轿车89.3万辆，增长10.8%；发电量4373亿千瓦时，增长2.7%；原油加工量3774万吨，增长1.5%；乙烯117万吨，下降1.9 %。

8月份，工业企业产品销售率为98.4%，比上年同月下降0.3个百分点。工业企业实现出口交货值8989亿元，同比名义增长3.6%。(完)