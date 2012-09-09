〔新闻稿〕中国1-8月固定资产投资同比增长20.2%--统计局

(以下为中国国家统计局公布的2012年1-8月份固定资产投资主要情况和1-8月份民间固定资产投资主要情况的新闻稿)

2012年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）217958亿元，同比名义增长20.2%，增速比1-7月份回落0.2个百分点。从环比看，8月份固定资产投资（不含农户）增长1.33%。

分产业看，1-8月份，第一产业投资5491亿元，同比增长31.5%，增速比1-7月份提高2.7个百分点；第二产业投资97486亿元，增长22.6%，增速比1-7月份回落0.8个百分点；第三产业投资114981亿元，增长17.8%，增速比1-7月份提高0.1个百分点。第二产业中，工业投资94854亿元，增长23%，增速比1-7月份回落0.7个百分点；其中，采矿业投资7577亿元，增长18.6%，增速回落0.2个百分点；制造业投资77341亿元，增长23.9%，增速回落1个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资9936亿元，增长19.2%，增速提高0.6个百分点。

分地区看，1-8月份，东部地区投资103988亿元，同比增长18.6%，增速比1-7月份回落0.6个百分点；中部地区投资60090亿元，增长25.3%，提高0.3个百分点；西部地区投资52376亿元，增长23.8%，回落0.4个百分点。

分登记注册类型看，1-8月份，内资企业投资203925亿元，同比增长20.8%，增速比1-7月份回落0.2个百分点；港澳台商投资6320亿元，增长9.6%，回落0.2个百分点；外商投资6640亿元，增长11.9%，回落1.7个百分点。

从项目隶属关系看，1-8月份，中央项目投资11395亿元，同比增长0.2%，1-7月份为下降3%；地方项目投资206563亿元，增长21.6%，回落0.4个百分点。

从施工和新开工项目情况看，1-8月份，施工项目计划总投资605432亿元，同比增长14.2%，增速比1-7月份回落0.3个百分点；新开工项目计划总投资197119亿元，同比增长24.9%，提高1.3个百分点。

从到位资金情况看，1-8月份，到位资金250023亿元，同比增长17.6%，增速比1-7月份提高0.4个百分点。其中，国家预算资金增长26.9%，增速回落3.6个百分点；国内贷款增长7.1%，提高0.4个百分点；自筹资金增长22%，增速与1-7月份持平；利用外资下降10.2%，降幅比1-7月份扩大2.8个百分点；其他资金增长7.8%，增速提高3.2个百分点。(完)