〔新闻稿〕中国8月社会消费品零售总额同比增长13.2%--国家统计局

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(以下为中国国家统计局公布的8月消费品市场情况新闻稿)
2012年8月份，社会消费品零售总额16659亿元，同比名义增长13.2%（扣除价格因素实际增长12.1%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额8149亿元，增长13.1%。1-8月份，社会消费品零售总额131195亿元，同比名义增长14.1%（扣除价格因素实际增长11.4%）。从环比看，8月份社会消费品零售总额增长1.28%。
按经营单位所在地分，8月份，城镇消费品零售额14482亿元，同比增长13.1%；乡村消费品零售额2177亿元，增长14.3%。
按消费形态分，8月份，餐饮收入1936亿元，同比增长13.1%；商品零售14723亿元，增长13.3%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额7486亿元，增长13.2%。 (完)
--整理 宿泱韫;审校 黄凯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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