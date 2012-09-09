〔新闻稿〕中国今年1-8月房地产开发投资同比增长15.6%--国家统计局

(以下是中国国家统计局周日最新公布的"2012年1-8月份全国房地产开发和销售情况"一览)

一、房地产开发投资完成情况

2012年1-8月份，全国房地产开发投资43688亿元，同比名义增长15.6%，增速比1-7月份提高0.2个百分点。其中，住宅投资29990亿元，增长10.6%，增速回落0.1个百分点，占房地产开发投资的比重为68.6%。

1-8月份，东部地区房地产开发投资25116亿元，同比增长14.9%，增速比1-7月份提高0.4个百分点；中部地区房地产开发投资9313亿元，增长16.9%，增速提高1.2个百分点；西部地区房地产开发投资9259亿元，增长16.3%，增速回落1.2个百分点。

1-8月份，房地产开发企业房屋施工面积511657万平方米，同比增长15.6%，增速比1-7月份提高0.3个百分点；其中，住宅施工面积383558万平方米，增长13.1%。房屋新开工面积122940万平方米，下降6.8%，降幅比1-7月份缩小3个百分点；其中，住宅新开工面积90755万平方米，下降11.1%。房屋竣工面积44603万平方米，增长20.2%，增速提高1.2个百分点；其中，住宅竣工面积35801万平方米，增长20.4%。

1-8月份，房地产开发企业土地购置面积23624万平方米，同比下降16.2%，降幅比1-7月份缩小8.1个百分点；土地成交价款4800亿元，下降7.6%，降幅缩小9.3个百分点。

二、商品房销售和待售情况

1-8月份，商品房销售面积57415万平方米，同比下降4.1%，降幅比1-7月份缩小2.5个百分点；其中，住宅销售面积下降4.8%，办公楼销售面积增长10.1%，商业营业用房销售面积增长3.0%。商品房销售额34011亿元，增长2.2%，1-7月份为下降0.5%；其中，住宅销售额增长2.3%，办公楼销售额下降1.9%，商业营业用房销售额增长5.7%。

1-8月份，东部地区商品房销售面积28263万平方米，同比下降2.6%，降幅比1-7月份缩小3.9个百分点；销售额20742亿元，增长2.2%，1-7月份为下降1.5%。中部地区商品房销售面积14441万平方米，下降2.4%，降幅缩小1.6个百分点；销售额6458亿元，增长6.1%，增速提高1.2个百分点。西部地区商品房销售面积14711万平方米，下降8.2%，降幅缩小1个百分点；销售额6811亿元，下降0.9%，降幅缩小1.4个百分点。

8月末，商品房待售面积31957万平方米，比7月末增加290万平方米。其中，住宅待售面积增加79万平方米，办公楼增加19万平方米，商业营业用房增加112万平方米。

三、房地产开发企业到位资金情况

1-8月份，房地产开发企业本年到位资金59714亿元，同比增长9.1%，增速比1-7月份提高2.9个百分点。其中，国内贷款9886亿元，增长11.2%；利用外资293亿元，下降53.7%；自筹资金25040亿元，增长12.5%；其他资金24495亿元，增长6.7%。在其他资金中，定金及预收款15323亿元，增长10.1%；个人按揭贷款6057亿元，增长10.0%。

四、房地产开发景气指数

8月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.64，比上月提高0.07点。(完)