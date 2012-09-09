(重温稿)《中国经济焦点》工业增速和PPI逊于预期,经济寻底时间延长

* 8月工业增加值增幅跌落9%,投资略回落

* 消费基本平稳,物价符合预期

* 工业数据整体偏淡,预计经济寻底时间会延长

* 稳增长压力加大,货币政策降息降准预期升温

路透北京9月9日电---虽然中国8月份物价及消费均保持平稳,但工业增加值逊于预期以及工业生产者出厂价格(PPI)跌幅持续扩大,表明三季度经济仍处于下行寻底阶段,或会促成稳增长政策继续加力.

除了加快投资审批,扩大投资规模这一立杆见影的举措外,稳定外贸,刺激消费以及货币政策松动的预期也在升温,尤其是降准降息等减轻企业资金成本压力的政策.

"从今天的数据看,至少验证了此前担忧的物价反弹时间提前,而经济企稳的时点推后这一判断,对中国经济并不是好事,下行压力仍然很大,目前没看出企稳的迹象."中国国家信息中心宏观经济研究师主任牛犁称.

他指出,从发改委上周末密集审批项目来看,政策已对偏淡的8月数据提前反应,显示稳增长的政策力度需要加强,不排除后续会在稳定外贸,提高出口退税率以及刺激消费上再着力;而货币政策中的降息降准也很有必要.

中国国家统计局周日公布,8月规模以上工业增加值同比增长8.9%,低于路透调查中值9.1%,也低于7月的9.2%;1-8月固定资产投资同比增长20.2%,低于路透调查中值20.4%,前七个为20.4%.8月社会消费品零售总额同比增长13.2%,与市场预期一致,略高于7月的13.1%.

交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟也认为,三个数据都没有改善的迹象,显示国内实体经济仍然处于低位,这也说明了发改委批基建项目的原因.前期的稳增长措施对实体经济实质的拉升作用没有体现出来,可能还是需要政策方面急需加大力度.

他预计,货币政策后续主要朝着释放流动性的方向预调微调,可能会更频繁的使用逆回购来投放流动性,年内还是有降准可能性,因为市场上流动性仍然偏紧.积极的财政政策空间更大,像结构性减税方面,更多给企业让利.

稍早公布的中国8月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,与市场预期完全一致,略高于7月触及的30个月低点1.8%.1-8月平均全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.9%.

工业增加值图表,请点选(r.reuters.com/hyq52t)

CPI和PPI图表,请点选(r.reuters.com/suq52t)

**经济下行压力超预期**

近半年PPI跌幅持续扩大已令市场担忧工业品生产领域潜存的通缩隐忧,而8月份的工业生产数据看,规模以上工业增加值比7月份回落0.3个百分点,更昭示中国经济面临的产能全面过剩,生产领域不振的困境未见好转.

中国国际经济交流中心研究员张永军表示,8月份不好的经济数据也让市场有所预期,不过工业增加值涨幅继续回落还是有些令人意外,表明实体经济的困境可能远超过想象,经济下行的压力也超过预期,探底的时间会相应拉长.

这一观点也得到牛犁的认同.他表示,原本以为8月份的投资会有所加快,但从数据看反映的并不明显,而房地产投资增速略有加快,1-8月份全国房地产开发投资增速比1-7月份提高0.2个百分点,这显然与政府加快保障房投资有关.

他认为,从已经公布的工业和投资等数据推测,预计三季度的GDP增幅可能会低于二季度的7.6%,甚至可能跌破7.5%.而中国目前要顾及两个相互矛盾的政策目标,即要经济稳增长,又要严控房价上涨,这种阵痛显然是中国必需承受的.

唐建伟也表示,三季度经济应该还是在底部徘徊,未来经济也不太会出现持续回升,"我们观察到政府对经济增速放缓的容忍度是放宽的,已经了解到现在外部环境比较糟糕,中国经济要保持自己独立快速的增长,难度实际是比较大的."

他进一步指出,更重要的是国内经济放缓,除了外部的冲击,也有内部中长期结构性问题积累的原因在里面,所以这时急于把经济增速拉上来,而不是推结构性改革的话,短期可能增长起来了,但后期掉下去的可能性和幅度也许会更大.

他分析称,出口刺激不起来,消费在整个社保体系还有收入分配改革没有到位的情况下,短期要刺激也比较难,投资可能是最有效的一个工具.虽然现在还没有全面铺开,且主要还是一些城市的基础设施,集中在中西部一些地方,这些对改善区域结构提升中西部城市未来经济实力是有效的,也是调结构的措施.

在数据出炉前夕,中国国家发改委两天内集中公布批复多个城市轨道、公路及市政基础设施建设项目,总投资规模超过1万亿元人民币.显示基建投资力度继续加大,旨在稳定经济增长.

中国国务院总理温家宝8月下旬在广东考察时指出,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.当前要高度重视进出口贸易中存在的问题和困难,有针对性地采取措施推动出口稳定增长,为实现全年经济社会发展目标提供良好条件.

**物价反弹时点或提前**

尽管8月CPI一如预期略微反弹至2%,但与市场预期和与过去五年CPI表现出的季节性特征基本一致,并没有改变市场对货币政策放松的预期.

申银万国首席宏观分析师李慧勇表示,"数据跟我们当前经济状况比较一致.当前最主要的矛盾是需求下滑,产能过剩抑制价格上涨,这从数据上也反映出来,PPI作为工业生产最直接的指标在加速回落."

牛犁分析指出,从过年五年的CPI表现来看,其季节性特征很明显,8月份环比上涨0.6%,也与该数据以往平均环比涨幅基本一致.且CPI反映的是居民基本生活消费品的涨幅,从目前看比较稳定.

受近期中国部分地区出现灾害性天气,8月CPI环比上涨0.6%,其中食品和非食品价格分别上涨1.5%和0.1%,鲜菜价格更是较7月猛升14.3%.

李慧勇也认为,CPI的回升最主要受到台风等天气以及季节性因素影响,蔬菜鸡蛋价格上涨导致的.这属于季节性波动,跟真正反映供求的形势没什么关系,"不能因为CPI涨到2%就说有通胀压力.我们预计今年CPI往高了估可能是在3%."

不过牛犁就提到,由于国际市场大宗商品价格波动的不稳定因素,以及美国是否会推出QE3(第三轮量化宽松货币政策)均会影响中国,尤其目前中国正面临房价反弹的压力,均在一定程度上制约了中国货币政策工具的运用,尤其是降息工具.

作为宏观经济先行指标,中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,出乎市场意料,稍晚公布的汇丰制造业PMI亦降至41个月低位,而市场普遍期待的下调存款准备金率等宽松政策迟迟不来,令业界对三季度中国经济愈发悲观,法兴银行等外资投行因此下调对三季度GDP的增长预期.

"中国经济积重难返,不是靠逆周期的调控,更多靠制度性改革,引导制度红利,才能帮中国经济企稳回升,这需要时间,在这个时间段,可能经济会呈现总体低迷的状况.短期来看,7%及以上是常态,不用担心硬着陆."李慧勇称.(完)