《综述》亚太各国承诺促进经济成长,担心经济状况

* APEC各国领导人承诺促进经济成长,改善粮食安全

* 峰会承诺贸易自由化和自由市场

* 俄罗斯与美国寄望亚洲带动经济成长

路透符拉迪沃斯托克9月9日电---中国、美国和日本等亚太国家周日承诺,采取措施刺激经济成长,反对限制粮食出口,试图重振疲弱的全球经济.

环太平洋国家结束了为期两天的峰会,对国际经济状况、全球粮食安全以及日益滋长的贸易保护主义表示担忧.

亚太经合组织(APEC)的21个成员同意削减"绿色技术"的进口关税,采取措施刺激经济成长和推动贸易自由化,以对抗因欧债危机而加剧的问题.

"金融市场仍然脆弱,而部分发达国家公共赤字与债务高企,给全球经济复苏构成强大阻力.欧洲事态给本地区的经济成长带来不利影响,"他们表示.

"在这种情况下,我们决心共同努力支持经济成长,促进金融稳定和恢复信心."

尽管对欧洲债务问题感到关切,但APEC欢迎欧洲领导人为解决危机所做的努力.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加了最后一天的峰会,也对欧洲央行(ECB)的购债计划表示支持.

她表示,IMF有兴趣参与欧洲央行(ECB)购买欧元区成员国公债计划的设计与监督.

虽然美国和俄罗斯遭遇旱灾,但他们排除了限制粮食出口的可能性,并强调开放市场对于确保可靠的食粮供应的重要性.

他们还支持将54种环保产品的进口关税在2015年以前降至5%以下,其中包括可再生能源、垃圾处理与环境监测设备.

俄罗斯与美国都寄望于经济成长相对强劲的亚洲,来带动本国经济.

"显而易见,当前10年、也许包括下一个10年,亚太地区经济成长方面将占据最重要地位,"墨西哥总统卡尔德隆表示.

中国国家主席胡锦涛承诺,中国将调整经济结构,以实现稳定和强劲的增长.中国经济放缓,让整个亚太地区受到打击.(完)