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货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 08:00 BJT

〔日本数据〕8月银行放款余额较上年同期增长0.9%--央行

路透东京9月10日电---日本央行周一公布数据显示,日本主要银行8月放款余额较上年同期增加0.9%.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为458.220兆(万亿)日圆(5.86兆美元).

日本央行并称,8月扣除注销坏帐等特殊因素后的放款余额较上年同期上升1.2%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

8月 7月 6月

含信金银行 +0.9 +0.7 +0.6

不含信金银行 +1.1 +0.9* +0.8

银行持有的商业票据余额 -2.9 -3.5 +0.2

* 修正值

参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here )(完)

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--编译 戴素萍;审校 侯向明

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