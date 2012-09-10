〔日本数据〕8月银行放款余额较上年同期增长0.9%--央行

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
路透东京9月10日电---日本央行周一公布数据显示,日本主要银行8月放款余额较上年同期增加0.9%.
包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为458.220兆(万亿)日圆(5.86兆美元).
日本央行并称,8月扣除注销坏帐等特殊因素后的放款余额较上年同期上升1.2%.
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):
8月 7月 6月
含信金银行 +0.9 +0.7 +0.6
不含信金银行 +1.1 +0.9* +0.8
银行持有的商业票据余额 -2.9 -3.5 +0.2
* 修正值
参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here )(完)
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--编译 戴素萍;审校 侯向明
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
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