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货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 08:10 BJT

〔日本数据〕7月经常帐盈余同比下降40.6%,为6,254亿日圆

路透东京9月10日电---日本财务省周一公布数据显示,7月未经季节调整的经常帐盈余较上年同期下降40.6%.

7月经常帐盈余为6,254亿日圆(80亿美元),路透预估中值为4,550亿日圆.

下表为数据细目,未经调整,单位为10亿日圆,括号内为分析师预估中值:

7月 6月 上年7月

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经常账收支 +625.4(+455.0) +433.3 +1,053.7

贸易收支 -719.7 -81.5 -124.7

收入帐收支 +1,422.1 +580.2 +1,252.2

参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)

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--编译 侯向明;审校 张涛

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