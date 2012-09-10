〔日本数据〕7月经常帐盈余同比下降40.6%,为6,254亿日圆

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
路透东京9月10日电---日本财务省周一公布数据显示,7月未经季节调整的经常帐盈余较上年同期下降40.6%.
7月经常帐盈余为6,254亿日圆(80亿美元),路透预估中值为4,550亿日圆.
下表为数据细目,未经调整,单位为10亿日圆,括号内为分析师预估中值:
7月 6月 上年7月
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经常账收支 +625.4(+455.0) +433.3 +1,053.7
贸易收支 -719.7 -81.5 -124.7
收入帐收支 +1,422.1 +580.2 +1,252.2
参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)
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--编译 侯向明;审校 张涛
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
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