更正:〔日本数据〕第二季GDP下修为较上季成长0.2%,因企业控制资本支出

(更正:因译文有误,第三段应改为"第二季实质GDP环比年率为…",非"第一季")

路透东京9月10日电---周一公布的政府数据显示,日本4-6月国内生产总值(GDP)修正后为较上季成长0.2%,增幅低于上月公布的初值,部分由于企业担心欧债危机以及全球经济放缓,因而控制资本支出.

内阁府数据显示,修正后的GDP增幅不及初值0.3%.接受路透访问的分析师此前预期为增长0.3%.

修正后的第二季实质GDP环比年率为成长0.7%,分析师预估和初值分别为成长1.0%和1.4%.

资本支出经修正后较前季增长1.4%,增幅不及初值1.5%,但好于分析师预期的增长0.9%.

日本经济到目前为止表现好于其他多数七国集团(G7)国家,得益于良好的民间消费和重建支出支撑下的旺盛内需.不过迟滞的出口和工业生产为该国复苏前景投下阴影;同时内需也显现势头减弱的迹象.(完)

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