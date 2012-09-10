更正:〔日本数据〕第二季GDP下修为较上季成长0.2%,因企业控制资本支出

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
(更正:因译文有误,第三段应改为"第二季实质GDP环比年率为…",非"第一季")
路透东京9月10日电---周一公布的政府数据显示,日本4-6月国内生产总值(GDP)修正后为较上季成长0.2%,增幅低于上月公布的初值,部分由于企业担心欧债危机以及全球经济放缓,因而控制资本支出.
内阁府数据显示,修正后的GDP增幅不及初值0.3%.接受路透访问的分析师此前预期为增长0.3%.
修正后的第二季实质GDP环比年率为成长0.7%,分析师预估和初值分别为成长1.0%和1.4%.
资本支出经修正后较前季增长1.4%,增幅不及初值1.5%,但好于分析师预期的增长0.9%.
日本经济到目前为止表现好于其他多数七国集团(G7)国家,得益于良好的民间消费和重建支出支撑下的旺盛内需.不过迟滞的出口和工业生产为该国复苏前景投下阴影;同时内需也显现势头减弱的迹象.(完)
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--编译 徐文焰;审校 张涛/郑茵
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。