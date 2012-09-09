《一周经济焦点》欧洲央行闪亮行动后,轮到美联储如期祭出QE3政策

* 美联储更接近祭出第三轮量化宽松,因8月就业数据疲弱

* 美国近零利率可能维持到2015年

* 德国宪法法院或将限制欧洲央行纾困计划

全球经济记者 魏伦

路透伦敦9月9日电---美国8月就业数据疲弱,使得美国联邦储备理事会(美联储,FED)更加有可能在本周采取额外的保障措施,通过挹注新资金的刺激政策来防止经济恶化.

随着中国经济成长明显放缓,且欧元区陷入衰退,美国再度扮演起全球经济发动机的传统角色,不过马力并不强劲.

即便是在周五数据出炉前,美联储主席贝南克已表示"严重关切"美国就业市场状况.劳工部周五公布,8月非农就业岗位仅增长9.6万个,低于7月的增长14.1万个.[ID:nSB1767502]

很多分析师认为,8月就业数据低迷,足以引发美联储祭出第三轮量化宽松政策(QE3),以压低债券收益率(殖利率)和提振投资者及公司的信心.

路透在8月就业数据出炉后对59位分析师的调查显示,美联储在9月12-13日政策会议上祭出宽松政策的机率为60%,高于8月24日路透调查的45%.[ID:nSB1767442]