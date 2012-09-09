〔欧洲经济〕IMF力挺ECB购债计划,称西班牙与意大利已做的够多(更新版)

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(新增细节)
路透符拉迪沃斯托克9月9日电---国际货币基金组织(IMF)周日强力支持欧洲央行(ECB)通过无限量购买公债来遏止欧元区债务危机的计划,并表示愿意参与设计该计划和监督其实施情况.
IMF总裁拉加德还表示,陷入债务困境的欧元区大国西班牙与意大利已采取足够措施来修复其财政,值得欧元区其它国家向其伸出援手.
但在西班牙面临申请欧洲全面救援的压力之际,拉加德对于参与欧洲央行总裁德拉吉购债计划的程度未加确定.周四欧洲央行决策委员会通过了德拉吉的计划.
按照他的计划,欧洲央行准备买进不限数量的最长期限为三年的公债,以确保相关成员国政府能够得到融资,受援助国家需签署附加严格条件的救助协议.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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