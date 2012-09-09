〔欧洲经济〕IMF力挺ECB购债计划,称西班牙与意大利已做的够多(更新版)

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路透符拉迪沃斯托克9月9日电---国际货币基金组织(IMF)周日强力支持欧洲央行(ECB)通过无限量购买公债来遏止欧元区债务危机的计划,并表示愿意参与设计该计划和监督其实施情况.

IMF总裁拉加德还表示,陷入债务困境的欧元区大国西班牙与意大利已采取足够措施来修复其财政,值得欧元区其它国家向其伸出援手.

但在西班牙面临申请欧洲全面救援的压力之际,拉加德对于参与欧洲央行总裁德拉吉购债计划的程度未加确定.周四欧洲央行决策委员会通过了德拉吉的计划.