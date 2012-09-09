〔路透调查〕疲弱的8月就业报告揭晓后,美联储9月再推QE3的机率跳涨

* 疲弱的就业数据增强了对QE3的预期

* 中值预估显示9月推出QE3的机率为60%

路透纽约9月7日电---路透调查显示,因8月就业数据颇令人失望,美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周再推出买债措施的机率已经跳升.

受访的59位分析师预估中值显示,美联储在9月12-13日议息会议上推出第三轮量化宽松政策(QE3)的机率有60%.

之前路透在8月24日对61位分析师调查结果显示,下周祭出QE3的机率为45%.

劳工部周五公布,8月非农就业岗位仅增长9.6万个,远低于降低失业率所需的水平,分析师最初预期8月就业增长12.5万个.[ID:nSB1767502]

RBC Capital Markets驻纽约首席美国经济分析师Tom Porcelli说道:"若美联储内部对下周是否宣布新一轮QE还有疑虑的话,那么疲弱的8月就业报告一定会让他们下定决心."