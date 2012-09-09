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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 06:58 BJT

〔东京汇市〕欧元和澳元大幅上涨,市场关注中国贸易数据

* 欧元/美元接近四个月高位

* 澳元在上周五所及两周高位下方不远处

* 刺激政策憧憬支撑风险偏好

* 中国贸易数据即将登场

路透悉尼9月10日电---欧元周一盘旋在四个月高位附近,大宗商品货币亦持坚,此前美中公布的数据表现疲弱,增强了这两大经济体将祭出更多刺激举措的预期.

欧元/美元EUR=报1.2802美元,上周五曾上涨逾1%至1.2815美元的高位.

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