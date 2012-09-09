〔东京汇市〕欧元和澳元大幅上涨,市场关注中国贸易数据

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 欧元/美元接近四个月高位
* 澳元在上周五所及两周高位下方不远处
* 刺激政策憧憬支撑风险偏好
* 中国贸易数据即将登场
路透悉尼9月10日电---欧元周一盘旋在四个月高位附近,大宗商品货币亦持坚,此前美中公布的数据表现疲弱,增强了这两大经济体将祭出更多刺激举措的预期.
欧元/美元EUR=报1.2802美元,上周五曾上涨逾1%至1.2815美元的高位.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。