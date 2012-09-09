欧洲经济指标预测--9月10日-9月17日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透9月10日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------9月10日当周---------------------------------
9月10日(一)
0645 法国工业生产(较前月) 7月 -0.5% 持平
0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.7% -0.7%
(较上年同期) -2.5% -2.5%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 负30.7 负30.3
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价指数 8月 负22 负24
9月11日(二)
0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 -- -0.1%
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 8月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.2% +2.0%
0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 7月 逆差90 逆差101.2
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差45 逆差51.8
9月12日(三)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.6% -0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.2%
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
HICP(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 7月 -- 赤字49
0800 意大利工业生产(较前月) 7月 -0.5% -1.4%
(较上年同期) -7.5% -8.2%
0830 英国请领失业金人数(万人,较前月) 8月 持平 减少0.59
按ILO标准计算的失业率 截至7月的三个月 8.0% 8.0%
0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -3.3% -2.1%
9月13日(四)
0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.8%
0730 瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标区间 第三季 -- 0.00-0.25%
0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.2% +3.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.5% +3.5%
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.0%
薪资(较上年同期) -- +2.0%
9月14日(五)
0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第二季 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.5%
0900 欧元区HICP(较前月) 8月终值 +0.4% -0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% -0.7%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
--------------------------------9月17日当周---------------------------------
9月17日(一)
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 盈余157
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余127
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 7月 -- 流入290
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差9.97
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差25.17
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差149(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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