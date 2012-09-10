〔美国政经〕白宫将于下周稍晚将强制撙节方案递交至国会

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
路透空军一号9月7日电---奥巴马政府计划在下周稍晚向国会递交包含强制撙节计划细节的报告,应对国会领导人无法在年末达成减赤协议的情况.
白宫发言人Jay Carney在空军一号上向记者表示,政府公布撙节细节的时间要晚于预期.据8月7日签署的法案规定,美国总统奥巴马有30天时间向国会说明如何自动削减数以十亿美元计的支出.
"由于需要时间来解决在准备报告中遇到的复杂问题,政府将在下周稍晚向国会递交该报告,"Carney说.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。