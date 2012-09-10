〔加拿大经济〕央行总裁卡尼称商品价格走强对加国经济有利

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
路透卡尔加里9月7日电---加拿大央行总裁卡尼周五表示,较高的大宗商品价格无疑利好该国经济.他还表示,该央行不会针对由商品价格上涨推动的加元升值采取打压行动.
卡尼在卡尔加里发表的讲话中驳斥了主要反对党提出的看法.反对党认为,该国经济正受到所谓"荷兰病"的困扰,即商品价格高涨推升本币汇率,导致制造业实力下滑.
"最根本的事实是,商品价格上涨明显对加拿大有利."卡尼表示,并预期全球对大宗商品的需求升温,将令商品价格继续居高不下.
卡尼指出,从长远来看,该央行为对抗商品价格上涨推动加元升值而采取的任何措施都是徒劳的.采取此类措施最终将会导致通胀和就业形势不稳,并在五年内使经济产出降低1%.
"此类行动肯定会削弱加元,但也削弱了加拿大经济."他说.
加元周五触及近一年高点,此前公布的加拿大就业数据显示,8月就业岗位新增3.43万个,好于预期.
卡尼称,商品价格上涨只是加元在过去10年中升值的一半原因.美元兑主要货币走软以及加元的避险货币地位则是另一半原因.
他还指出,加拿大制造业下滑符合工业化国家的整体大趋势."加拿大并没有丧失相对于其他发达经济体的优势."他说.
卡尼未直接针对货币政策问题置评.该央行于周三维持指标利率在1%不变.
不过他表示,即便就业岗位增长,但就业市场仍有疲弱环节,这是目前政策如此宽松的原因之一.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
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