美国与加拿大经济指标预测--9月10日-9月17日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
路透9月10日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月10日当周-------------------------------
9月10日(一)
1400 美国就业趋势指数 8月 -- 108.1
1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加91.0 增加64.6
9月11日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 8月 -- 91.20
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月8日当周 -- -0.4%
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 20 20.85
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差442 逆差429
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差14 逆差18.1
出口(亿加元) -- 391.0
进口(亿加元) -- 409.0
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月8日当周 -- +2.5%
1400 美国IBD经济乐观指数 9月 -- 45.6
9月12日(三)
1100 美国抵押贷款指数 9月7日当周 -- 766.1
再融资指数 -- 4,216.0
1230 美国进口物价 8月 +1.3% -0.6%
出口物价 +0.4% +0.5%
1400 美国趸售(批发)库存 7月 +0.3% -0.2%
趸售销售 +0.8% -1.4%
-- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开两日会议
9月13日(四)
1230 加拿大产能利用率 第二季 81.2% 80.7%
1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 +0.2% +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月8日当周 37 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.125
续请失业金人数(万人) 9月1日当周 331.8 332.2
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +1.0% +0.3%
(较上年同期) +1.5% +0.5%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 0.25%
1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,550 赤字696
9月14日(五)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% 持平
(较上年同期) +1.7% +1.4%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
1230 美国实质所得 8月 -0.3% 持平
1230 加拿大制造业销售 7月 +0.5% -0.4%
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.7% +0.8%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.8%
1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.1% +0.6%
产能利用率 79.3% 79.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 74.0 74.3
现况指数 87.0 88.7
预期指数 65.0 65.1
1400 美国企业库存 7月 +0.3% +0.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月7日当周 -- 123.7
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2%
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9月17日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 负4.00 负5.85 (完)
--编译 王兴亚;审校
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。