《汇市简讯》澳元/美元面对中国疲弱工业数据表现强韧,瞄准1.0444

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* 中国工业增加值数据疲弱,与政府向绿色行业提供新补贴的影响互抵

* 最终的影响是,澳元/美元盘初在20个跳动点的范围内波动,对上日海外市场的涨势进行盘整

* 周五高位1.0400为初步阻力位

* 若突破1.0400,则瞄准8月-9月跌势的61.8%回档位1.0444

* 先前小时图中的高点1.0333为首道支撑位,趋向上升

* 相关图表:(link.reuters.com/ryr52t)(完)