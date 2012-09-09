〔企业并购〕中国海尔电器拟收购新西兰F&P Appliances

路透惠灵顿9月10日电---新西兰厨房和洗熨用品制造商Fisher and Paykel Appliances FPA.NZ称已收到了其最大股东中国海尔电器(1169.HK)的收购提议.

F&P Appliances是新西兰最大的家电制造商.该公司表示,海尔曾告知公司其将在周末接触公司前三大股东,以商讨可能的收购.海尔持有20%的F&P Appliances公司股权.

F&P Appliances称,尚未收到海尔的收购报价,海尔曾暗示,任何潜在的现金报价都将会较公司当前股价有所溢价.

F&P Appliances股价周五收报0.750新西兰元,为2009年9月来最高,从而公司估值为约5.4亿新西兰元(4.3770亿美元).

F&P Appliances已将其大部分制造业务转移到了成本较低的墨西哥和泰国.该公司亦拥有消费金融业务.

上月,该公司宣布今年前四个月净利飙升,并称今年恢复发放股息.

公司预计当前年度税前营业利润将达到7,000-7,800万新西兰元.(完)