〔企业并购〕中国海尔电器拟收购新西兰F&P Appliances

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透惠灵顿9月10日电---新西兰厨房和洗熨用品制造商Fisher and Paykel Appliances FPA.NZ称已收到了其最大股东中国海尔电器(1169.HK)的收购提议.
F&P Appliances是新西兰最大的家电制造商.该公司表示,海尔曾告知公司其将在周末接触公司前三大股东,以商讨可能的收购.海尔持有20%的F&P Appliances公司股权.
F&P Appliances称,尚未收到海尔的收购报价,海尔曾暗示,任何潜在的现金报价都将会较公司当前股价有所溢价.
F&P Appliances股价周五收报0.750新西兰元,为2009年9月来最高,从而公司估值为约5.4亿新西兰元(4.3770亿美元).
F&P Appliances已将其大部分制造业务转移到了成本较低的墨西哥和泰国.该公司亦拥有消费金融业务.
上月,该公司宣布今年前四个月净利飙升,并称今年恢复发放股息.
公司预计当前年度税前营业利润将达到7,000-7,800万新西兰元.(完)
--编译 侯向明;审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。