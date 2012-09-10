〔中国新股〕洛阳钼业启动A股IPO发行程序,拟至多发行5.42亿股

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
路透上海9月10日电---全球第四大钼金属生产商--洛阳钼业(3993.HK)周一刊登招股意向书,启动其A股首次公开发行(IPO)程序,本次公司拟发行不超过5.42亿股.
根据公司发行时间安排,洛阳钼业将自周二至下周二在北京、上海、深圳等地进行发行A股的路演推介工作,下周五和24日进行网下申购及缴款,24日同时进行网上申购及缴款,定价区间公告将于下周五刊登.
公司募集资金主要用于年处理4.2万吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目、年产1万吨钼酸铵生产线项目、高性能硬质合金项目和钨金属制品及钨合金材料深加工项目,计划使用募集资金合计为36.46亿元人民币.
洛阳钼业主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易等,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条.公司现已成为国内最大的钼生产商,也是国内第二大的钨精矿生产商.
本次A股IPO的主承销商为安信证券,副主承销商兼财务顾问为中银国际,瑞银证券和建银国际亦是其财务顾问.
洛阳钼业H股上周五收报2.93港元.
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。