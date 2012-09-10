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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:15 BJT

〔中国新股〕洛阳钼业启动A股IPO发行程序,拟至多发行5.42亿股

路透上海9月10日电---全球第四大钼金属生产商--洛阳钼业(3993.HK)周一刊登招股意向书,启动其A股首次公开发行(IPO)程序,本次公司拟发行不超过5.42亿股.

根据公司发行时间安排,洛阳钼业将自周二至下周二在北京、上海、深圳等地进行发行A股的路演推介工作,下周五和24日进行网下申购及缴款,24日同时进行网上申购及缴款,定价区间公告将于下周五刊登.

公司募集资金主要用于年处理4.2万吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目、年产1万吨钼酸铵生产线项目、高性能硬质合金项目和钨金属制品及钨合金材料深加工项目,计划使用募集资金合计为36.46亿元人民币.

　洛阳钼业主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易等,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条.公司现已成为国内最大的钼生产商,也是国内第二大的钨精矿生产商.

　本次A股IPO的主承销商为安信证券,副主承销商兼财务顾问为中银国际,瑞银证券和建银国际亦是其财务顾问.

洛阳钼业H股上周五收报2.93港元.

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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