〔中港个股〕中国太保拟向三机构配售H股,筹资103.95亿港元

路透上海9月10日电---中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周一刊登公告称,拟向三家政府机构定向增发H股,筹资规模为103.95亿港元.

公告指出,计划参与此次配售的三家机构为新加坡政府投资有限公司、挪威银行和阿布达比投资局.H股发行价初步定为22.5港元,较上周四收市价折让约2.6%.

公告称,筹集资金将全部用于补充资本金,支持公司业务发展.

中国太保指定高盛(GS.N)旗下高盛(亚洲)有限公司担任本次发行的独家帐薄管理人和独家配售代理人.上周五中国太保H股收报23港元.(完)