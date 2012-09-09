《美债一周展望》公债价格上涨,因就业数据令美国推出QE3的希望增强

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约9月7日电---美国公债价格周五上涨,因弱于预期的美国就业报告增强了美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周会议推出新一轮买债计划的预期,不过由于部分投资人仍持怀疑态度,故公债升幅受限.

美国劳工部周五公布,美国8月非农就业岗位增加9.6万个,预估为增加12.5万个.美国8月失业率为8.1%,预估为8.3%.[ID:nEAPA70DS3][ID:nSB1767212]

目前,关于美国经济增长迟滞是否足以驱使美联储下周推出第三轮量化宽松政策(QE3),许多投资人和分析师存在分歧.

"8月非农就业报告既没有好到为美联储按兵不动提供理据,也没有坏到足以令美联储除了调整对加息时间的指引外,还要做更多,"Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen说.

美联储在下周四结束为期两天的政策会议后将公布政策声明.

在就业数据公布后,指标10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)最初跌至1.59%低位,低于数据公布前的大约1.73%.之后,该公债收益率回升至1.67%.

五年期公债US5YT=RR价格上涨,因投资人愈发预期美联储若有新的购债行动,将侧重于抵押支持债券.五年期公债收益率跌至0.64%,就业数据公布前为0.71%.

"五年期公债是各年期公债中表现最出色的,因美联储在QE3很可能买入五年期抵押贷款支持证券."

30年期公债价格日内转至平盘下方,尽管仍高于就业数据公布前的价格,因投资人聚焦在任何新计划带来的潜在通胀威胁.

30年期公债US30YT=RR收益率最后报2.83%,低于就业数据公布前的2.86%.

**信息不一致**

自从美联储主席贝南克上周五在怀俄明州杰克森霍尔发表讲话后,市场对美联储将进一步行动的预期升温.当时贝南克对美国高失业率表示"严重关切",且指美联储在必要时将采取行动强化经济复苏.

美联储对居高不下的失业率感到困扰,尽管失业率已低于头两轮QE推出时的9%上方.

同时通胀上升,消除了对通缩临近的大部份疑虑.核心通胀率目前大致在美联储2%的目标,且远高于前两次QE推出时的通胀水平.

贝南克在杰克森霍尔的讲话中也提及,买入更多公债存在一些问题,包括将可能让公债定价变得模糊及妨碍市场流动性.

贝南克表示,该策略可能损害市场对美联储撤出宽松政策能力的信心.

"贝南克说(推出第三轮量化宽松政策的)门槛更高,而且要付出代价,"加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)驻纽约的美国利率策略部主管Guy Haselmann说,"美联储还没有绝对的理由要推出如此重大行动."

下周其它备倍受关注的事件,包括德国宪法法院于周三就欧元区永久救助基金是否符合德国法律作出裁决,此为该基金得以启动的重要先决条件.

同日,荷兰将举行选举.

美国财政部下周将出售总计660亿美元的新债,可能令公债收益率承压.周二财政部将标售320亿美元三年期公债,周三标售210亿美元10年期公债,周四将标售130亿美元30年期公债.(完)

--编译 利棣儿/徐文焰;审校 程琳/白云

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