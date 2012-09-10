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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:03 BJT

《汇市简讯》美元/马币或在3.10附近获强劲支撑,因马来西亚央行干预

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* 美元/马币(林吉特)今天盘中可能在3.10-3.1150区间内交投

* 美国QE3预期和中国出台刺激举措的可能性限制其涨幅

* 但预料马来西亚央行的干预行动将遏制抛售

* 据称马来西亚央行周五在3.11附近强力护盘

* 马币NDF在周五纽约市场晚间交投区间为3.1040-3.1150,收报3.1050-3.1080.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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