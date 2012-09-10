版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 10日 星期一 08:07 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比多头展开抛售

2259GMT

* 场外美元/印度卢比料开报约55.17,此前无本金交割远期外汇(NDF)在隔夜市场介于55.42-68

* 欧洲央行政策面带来的动能/美国非农就业数据疲软,带来沉重的美元/日圆以外亚币抛压

* 没有哪个货币对出现像美元/印度卢比那么大规模的多头争相抛售局面

* 在汇价假突破56.00水准后,周末出现相当大规模的抛售

* 短期目标料在54.20

* 长期目标为跌破53.50的趋势线支撑

* 技术图表:(link.reuters.com/vyr52t)

(完)

--编译 白云;审校 戴素萍

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐