《汇市简讯》美元/印度卢比多头展开抛售

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
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* 场外美元/印度卢比料开报约55.17,此前无本金交割远期外汇(NDF)在隔夜市场介于55.42-68
* 欧洲央行政策面带来的动能/美国非农就业数据疲软,带来沉重的美元/日圆以外亚币抛压
* 没有哪个货币对出现像美元/印度卢比那么大规模的多头争相抛售局面
* 在汇价假突破56.00水准后,周末出现相当大规模的抛售
* 短期目标料在54.20
* 长期目标为跌破53.50的趋势线支撑
* 技术图表:(link.reuters.com/vyr52t)
(完)
--编译 白云;审校 戴素萍
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--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。