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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:02 BJT

〔国际油市〕中美数据疲软拖累原油期货下跌,但刺激政策憧憬限制跌势

路透首尔9月10日电---美国原油期货周一在亚洲盘初交易中下滑,因中美经济数据的表现令人失望.但市场对本周美国将祭出第三轮货币刺激政策的预期,以及中东紧张局势加剧,为跌势踩下刹车.

周一2335GMT时,美国10月原油期货CLc1下滑0.13美元,报每桶96.29美元.上周五该合约上扬0.89美元,结算价报96.42美元.

布兰特10月原油期货LCOc1上涨0.15美元,报每桶114.40美元,上周五该合约曾上涨0.76美元,结算价报每桶114.25美元.

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