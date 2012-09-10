《中国报摘》--中国证券报9月10日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
* 头版头条:
--中国国家统计局数据显示,8月全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨2.0%,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降3.5%,创出34个月新低.对此专家认为,数据表明经济仍处于探底阶段,但对经济前景不必过分悲观.应加大减税力度,并将好的投资机会向国内外投资者平等开放.
* 其他:
--中国8月CPI同比涨幅反弹,PPI增速则创下34个月以来新低,显示在物价反弹的同时,需求依旧不足.分析人士认为,CPI已在筑底过程中,未来将随着经济的逐步好转缓慢回升.年内降息的可能性大大降低,但存款准备金率仍有下调空间.
--近日经国务院批准,财政部、国家发改委、工信部决定将高效节能台式计算机、风机、变压器等6类节能产品纳入财政补贴推广范围.
--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,经济将在四季度及明年出现回升,但仍是温和回升.
--多家机构预计,中国新一轮成品油调价窗口将于9月10日开启,按照调价幅度500元人民币/吨计算,预计汽油每升涨幅在0.36元,柴油上涨幅度在0.43元.
--消息人士透露,宝钢集团日前以5.08港元/股的价格配售8.1亿股H股,套现约41.1亿港元.市场分析人士表示,此次减持是市场行为,由于目前钢铁行业整体产能严重过剩,宝钢集团下半年面临较大的经营压力.
--中国太保(601601.SS)(2601.HK)公告称,公司拟向新加坡政府投资有限公司、挪威银行(挪威中央银行)和阿布达比投资局非公开发行4.62亿股H股股票,募集资金103.95亿港元.每股发行价格为22.50港元.
--保利地产(600048.SS)发布的销售情况简报显示,今年8月,公司实现签约面积75.51万平方米,同比增长42.63%;实现签约金额84.80亿元,同比增长40.82%.
--洛阳钼业(3993.HK)今日刊登首次公开发行A股股票招股意向书,拟发行不超过54,200万股A股.(完)
--整理 刘昕; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。