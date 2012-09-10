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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:00 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月10日

* 头版头条:

--中国国家统计局数据显示,8月全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨2.0%,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降3.5%,创出34个月新低.对此专家认为,数据表明经济仍处于探底阶段,但对经济前景不必过分悲观.应加大减税力度,并将好的投资机会向国内外投资者平等开放.

* 其他:

--中国8月CPI同比涨幅反弹,PPI增速则创下34个月以来新低,显示在物价反弹的同时,需求依旧不足.分析人士认为,CPI已在筑底过程中,未来将随着经济的逐步好转缓慢回升.年内降息的可能性大大降低,但存款准备金率仍有下调空间.

--近日经国务院批准,财政部、国家发改委、工信部决定将高效节能台式计算机、风机、变压器等6类节能产品纳入财政补贴推广范围.

--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,经济将在四季度及明年出现回升,但仍是温和回升.

--多家机构预计,中国新一轮成品油调价窗口将于9月10日开启,按照调价幅度500元人民币/吨计算,预计汽油每升涨幅在0.36元,柴油上涨幅度在0.43元.

--消息人士透露,宝钢集团日前以5.08港元/股的价格配售8.1亿股H股,套现约41.1亿港元.市场分析人士表示,此次减持是市场行为,由于目前钢铁行业整体产能严重过剩,宝钢集团下半年面临较大的经营压力.

--中国太保(601601.SS)(2601.HK)公告称,公司拟向新加坡政府投资有限公司、挪威银行(挪威中央银行)和阿布达比投资局非公开发行4.62亿股H股股票,募集资金103.95亿港元.每股发行价格为22.50港元.

--保利地产(600048.SS)发布的销售情况简报显示,今年8月,公司实现签约面积75.51万平方米,同比增长42.63%;实现签约金额84.80亿元,同比增长40.82%.

--洛阳钼业(3993.HK)今日刊登首次公开发行A股股票招股意向书,拟发行不超过54,200万股A股.(完)

--整理 刘昕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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