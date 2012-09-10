《美国个股焦点》英特尔因PC需求疲弱下调第三季财测,股价下挫

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
* 英特尔撤销全年财测
* 将第三季营收预估下调至132亿美元
* 股价收低3.6%,同业公司股价亦下滑
* 缩减资本支出
路透旧金山/纽约9月7日电---全球最大芯片制造商英特尔(INTC.O)周五调降第三季营收预估,且调降幅度大于市场预期.客户削减库存以及企业减少个人电脑(PC)采购,导致英特尔芯片需求下滑.
英特尔还表示将缩减资本支出,因业务增长放慢.公司股价周五下跌逾3%,ASML Holding NV (ASML.O) (ASML.AS)和其它芯片制造类企业股价亦下滑.
在惠普(HPQ.N)和戴尔DELL.O分别于上月警告需求将减缓后,部分分析师预料到了英特尔会调整业绩目标.全球经济疲弱,且消费者兴趣转向平板电脑和智能手机,令问题变得复杂.
但英特尔将营收预估下调8%,大大超过了市场的预料.此外英特尔还撤销了其全年财测.
几日后,英特尔将发布耗能更小的新一代处理器,这对于公司振兴个人电脑行业的策略非常关键.
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
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