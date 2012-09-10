《美国个股焦点》英特尔因PC需求疲弱下调第三季财测,股价下挫

* 英特尔撤销全年财测

* 将第三季营收预估下调至132亿美元

* 股价收低3.6%,同业公司股价亦下滑

* 缩减资本支出

路透旧金山/纽约9月7日电---全球最大芯片制造商英特尔(INTC.O)周五调降第三季营收预估,且调降幅度大于市场预期.客户削减库存以及企业减少个人电脑(PC)采购,导致英特尔芯片需求下滑.

英特尔还表示将缩减资本支出,因业务增长放慢.公司股价周五下跌逾3%,ASML Holding NV (ASML.O) (ASML.AS)和其它芯片制造类企业股价亦下滑.

在惠普(HPQ.N)和戴尔DELL.O分别于上月警告需求将减缓后,部分分析师预料到了英特尔会调整业绩目标.全球经济疲弱,且消费者兴趣转向平板电脑和智能手机,令问题变得复杂.

但英特尔将营收预估下调8%,大大超过了市场的预料.此外英特尔还撤销了其全年财测.