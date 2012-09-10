〔金砖国家〕9月7日股汇市收盘纵览

路透9月10日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月7日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.93%,报968.82点.

中国股市:沪综指周五放量收升3.7%.近期逾万亿元人民币投资项目获批,令水泥、机械等基建相关板块强劲反弹,以及海外股市亦转强,市场人气提振不少,股指高开高走,个股出现普涨.不过午后大盘涨势稍缓,维持高位波动.沪综指.SSEC收报2,127.762点,大涨75.844点,或3.7%,为1月17日(4.18%)以来最大单日涨幅;该指数本周累计上涨3.9%,创逾10个月最大单周涨幅.今日沪市A股成交金额1,108亿元人民币,较上日426亿元劲增1.6倍,亦是5月29日1,111.6亿以来最大单日成交量.[.SSCN]

香港股市:收高,录得去年12月1日以来单日最大涨幅,受助于欧洲央行(ECB)提出的公债购买计划,同时中国国有媒体报导称中国批准更多基础建设项目,显示出北京政府正采取行动提振经济成长.恒生指数.HSI收高3.1%,报19,802.2点,为超过10个月最好单日表现;恒指本周共涨1.6%.恒生国企指数.HSCE今日收涨4%,本周共涨1.6%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS基本持平.欧洲央行(ECB)昨日公布新购债计划,提振隔夜欧元触及两个月峰值,人民币即期汇价亦随中间价高开,全天未现大额客盘,成交相对均衡.境内美元流动性仍然充裕,境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水仍在高位,为1,300点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4730元.[CNY/CN][ID:nSB1766926]

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印度股市:主要股指.BSESN追随全球股市的强劲涨势,收升1.95%至17,683.73点,录得自6月29日以来最大单日百分点涨幅.之前欧洲央行对公债购买计划的承诺提振风险意愿.[.BO][ID:nL4E8K72VQ]

印度汇市:卢比跟随其他亚币和股市收高,因欧洲央行提出公债购买计划,以帮助面临困难的欧元区经济体,提振风险意愿复苏.印度卢比兑美元INR=D2收报55.3550/3650,周四收报55.65/66.[INR/][ID:nL4E8K72UK]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,471.800点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨2.67%至797.23点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.75%至31.6973;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.58%,报40.5400.

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巴西市场因公共假日休市.

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南非股市:小幅收涨,铁矿石生产商Kumba Iron Ore(KIOJ.J)和其他此前受到打击的矿商上涨,因中国宣布要实施规模庞大的基础设施支出项目,应当有助于大宗商品买需.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.35%,至31,530.80点.综合指数.JALSH收升0.19%,报35,744.25点.[.J][ID:nL6E8K7JW1]

南非汇市:南非兰特兑美元延续本周涨势,并触及三周高点,因之前美国公布的非农就业数据逊于预期,暗示当局需要进一步宽松货币政策,提振了风险资产人气.截至1530GMT,兰特兑美元ZAR=D3上涨1.5%,报8.1747.[ZAR/][ID:nL6E8K7JVQ](完)