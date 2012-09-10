《全球主要国家债券发行预告》--9月10日-9月17日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
路透9月10日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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9/10 0600 德国 40亿欧元 2013年3月13日到期的六个月期国库券
9/10 1530 美国 13周期和26周期国库券
9/11 英国 票息0.75%,2034年到期的通胀保值公债
9/11 0130 日本 五年期公债
9/11 1530 美国 四周期国库券
9/11 1700 美国 三年期公债
9/11 加拿大 101亿加元 2012年12月20日到期的98天期国库券
9/11 加拿大 37亿加元 2013年2月28日到期的168天期国库券
9/11 加拿大 37亿加元 2013年8月29日到期的350天期国库券
9/12 意大利 2013年9月13日到期的12个月期BOT债券
9/12 加拿大 30年期公债
9/12 0600 德国 50亿欧元 2017年10月13日到期的五年期联邦债券
9/12 1700 美国 10年期公债
9/13 意大利 中长期公债标售
9/13 英国 2022年9月7日到期的新公债
9/13 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/13 0130 日本 20年期公债
9/13 1700 美国 30年期公债
9/14 英国 国库券
9/17 1530 美国 13周期和26周期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。