《新兴市场重要经济事件预告》--9月10日-9月17日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
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9月10日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
纽约--以色列财政部长Yuval Steinitz参加华尔街日报"创新.投资.以色列"会议并发表主旨演讲(1230).
阿克拉--加纳央行召开货币政策委员会会议(至9月12日).
9月11日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(至9月13日).
9月12日(三)
圣地亚哥--智利央行议息会议.
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.
巴黎--国际能源署(IEA)发布9月油市报告.
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(至9月14日).
阿克拉--加纳央行宣布利率决议.
9月13日(四)
华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(至9月14日).
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).
里加--拉脱维亚央行举行会议.
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行举行会议.
马加智市(马卡提市)--菲律宾央行举行货币政策会议.
中国天津--2012年世界经济论坛新领军者年会(最后一日).
9月14日(五)
华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(最后一日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁利普顿在金融危机:起因,后果和政策响应的会议上发表开场演讲(1800).
布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(最后一日).
利马--秘鲁央行发表通胀报告.
塞浦路斯尼科西亚--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
9月15日(六)
塞浦路斯尼科西亚--欧元集团会议.
9月17日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)全体大会(至9月21日).
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(至9月18日).
新德里--印度央行发表季度中期货币政策检视报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 王兴亚
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棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。