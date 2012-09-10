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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:20 BJT

〔韩国股市〕小幅高开,三星电子强劲上扬

路透首尔9月10日电---韩国股市周一开盘上扬,三星电子(005930.KS)上涨近1%.

美国就业增长在8月急剧放缓,增强了美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周或将采取行动刺激经济的预期.[ID:nSB1767502]

0005GMT时,韩国综合股价指数.KS11上升0.22%至1,933.87点.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

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