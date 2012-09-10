〔韩国股市〕小幅高开,三星电子强劲上扬

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日

--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。