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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:18 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初下跌,因美联储刺激政策预期令日圆走强

路透东京9月10日电---日股日经指数周一盘初下跌0.3%,因日圆走强拖累出口股领跌.美国就业数据逊于预期,令市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出进一步刺激政策的预期升温,推动日圆上涨.

日经指数.N225盘初下滑0.4%,至8,841.21点.东证股价指数.TOPX小跌0.3%,至732.83点.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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