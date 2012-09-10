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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月10日

**上海证券报**

--中国国务委员兼国务院秘书长马凯日前表示,鼓励外商通过参股并购等各种方式参与国有企业改组改造,引导符合条件的外商投资企业境内上市.

--在严厉的房地产调控政策之下,住宅投资的属性正在弱化.住建部政策研究中心主任秦虹表示,房地产调控政策不动摇,还会持续相当时间,住宅投资的属性会进一步弱化.

**第一财经日报**

--中国资本市场对外开放的主动性正在日益增强,上证所、深交所及中金所多位高管,即将启程分赴欧洲、美国和日韩市场,全面介绍中国资本市场的投资机会和今年以来大幅放松管制的QFII机制.

--中国社科院日前发布《中国国家资产负债表分析》研究报告称,按宽口径匡算,2010年中国主权资产净值接近70万亿人民币;若按窄口径匡算,同年中国主权资产净值在20万亿左右.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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