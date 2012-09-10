《中国报摘》--其他报纸重要消息9月10日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
**上海证券报**
--中国国务委员兼国务院秘书长马凯日前表示,鼓励外商通过参股并购等各种方式参与国有企业改组改造,引导符合条件的外商投资企业境内上市.
--在严厉的房地产调控政策之下,住宅投资的属性正在弱化.住建部政策研究中心主任秦虹表示,房地产调控政策不动摇,还会持续相当时间,住宅投资的属性会进一步弱化.
**第一财经日报**
--中国资本市场对外开放的主动性正在日益增强,上证所、深交所及中金所多位高管,即将启程分赴欧洲、美国和日韩市场,全面介绍中国资本市场的投资机会和今年以来大幅放松管制的QFII机制.
--中国社科院日前发布《中国国家资产负债表分析》研究报告称,按宽口径匡算,2010年中国主权资产净值接近70万亿人民币;若按窄口径匡算,同年中国主权资产净值在20万亿左右.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。