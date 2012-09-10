〔企业并购〕嘉能可将很快公布对Xstrata新收购要约的细节--消息

路透伦敦/迪拜9月9日电---经过周末紧张的谈判,大宗商品交易商嘉能可(GLEN.L)修改了对矿企Xstrata的收购条件,达成360亿美元的新要约.嘉能可将最早在周一公布新要约的细节,前几天其在最后时刻提出修改建议,试图挽救这宗交易.

知情消息人士称,嘉能可将很快公布价格更优的收购要约细节.嘉能可迫切想澄清自己的立场,但也面临来自XstrataXTA.L和英国监管当局的压力.两位消息人士表示,条件更好的新要约预计将在周一公布,新要约作出了一些让步,目的为赢得态度强硬的Xstrata股东的支持.

Xstrata董事会和非执行董事将研究嘉能可的收购要约,他们曾在上周五对嘉能可的新要约提出质疑,表示他们需要得知更多细节,才能决定是否推荐此要约.另一知情消息人士称,Xstrata董事会亦将与最大的独立股东讨论收购要约.

嘉能可今年2月对Xstrata提出外界期待已久的收购要约.但最近几个月收购遇到麻烦,周五股东就交易投票表决时预计无法通过,因为第二大股东卡塔尔投资局和其他投资者反对现有交易条件,而嘉能可则拒绝做出让步.

不过,作为一名向来以难以预测的谈判者,嘉能可执行长格拉森博格在Xstrata股东即将投票表决的前几分钟提高了收购条件.

Xstrata向市场披露的周五提出的新收购要约中,将Xstrata收购条件从每2.8股新股换1股Xstrata股票,上调至3.05股新股换1股.不过,条件中也包括由格拉森博格,而不是Xstrata现任执行长Mick Davis,出任合并后公司的执行长.

但据一位消息人士称,周一的公告将试图减轻一些Xstrata股东的担忧,宣布在过渡时期保留Davis的职位,并将由Xstrata现任董事长庞约翰(John Bond)出任合并后公司的董事长.

庞约翰曾经担任过沃达丰(VOD.L)和汇丰控股(HSBA.L)的董事长.业界认为他的行事作风比嘉能可董事长Simon Murray更加稳重,但也有一些小股东对他推荐了嘉能可最初提出的收购要约表示不满.

嘉能可和Xstrata周日均拒绝对此置评.(完)