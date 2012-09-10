《中国重要政经日程》--9月10日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
=============================今日重要政经日程==========================
9/10(一)
--第六届中国银行家高峰论坛在北京举行.
--2012中国国际石油化工大会在天津举行,至12日.
--中蒙俄经贸洽谈会在内蒙古二连浩特市召开.
=============================近日重要政经日程==========================
9/11(二)
--2012天津夏季达沃斯论坛,至13日.
9/13(四)
--第七届振兴东北投资高峰会在沈阳举行,至14日.
--2012中国大宗商品交易与投资峰会在上海举行,至14日.
9/14(五)
--2012(第九届)中国并购年会在北京举行,至15日.
9/22(六)
--2012中国宏观经济预测秋季年会在北京举行.
--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.
9/24(一)
--第二届国际非常规油气资源大会在太原举行,至26日.
9/26(三)
--中国县级城市投资与发展论坛2012在昆山举行.
--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.
9/28(五)
--国际商会主办的世界工商领袖大会在北京召开.
10/23(二)
--第六届中国CEO年会在北京召开
10/27(六)
--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
11/3(六)
*--全球装备制造业CEO峰会在北京举行,至4日
11/9(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李文科
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。