〔中国个股〕保利地产8月签约金额约85亿元,同比增长40.82%

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
路透北京9月10日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周一公告称,8月实现签约金额84.80亿元人民币,同比增长40.82%.实现签约面积75.51万平方米,同比增长42.63%.
1-8月,保利地产实现签约金额678.69亿元,同比增长34.29%;实现签约面积590.64万平方米,同比增长34.08%.
保利地产上周五收报10.65元,过去一个月累计小涨0.66%.
国务院总理温家宝近日称,巩固房地产市场调控成果,需坚决遏制投资投机性购房需求,更重要的是增加住房有效供应,包括普通商品房和保障房供应,特别是已建成的保障房要尽快投入市场.[ID:nSB1756226](完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。