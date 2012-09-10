云南彝良地震至少80人遇难,救援工作进展遇阻

(本文由路透中文网编译提供)

路透云南9月8日电---中国官方媒体报导称，云南彝良县地震造成至少80人死亡，救援人员正努力进入偏远地区展开救援。

新华社报导称，彝良部分偏远贫困山区周五遭遇里氏5.6级地震袭击，随着部分交通和通讯联络不畅的地区传来新的伤亡信息，地震遇难人数可能会上升。

地震造成当地电力中断，并引发山体滑坡阻断了公路，给营救工作造成障碍。而天气预报称接下来三天有雨，更增加了营救难度。

“当地开始摇晃时，我吓坏了。摇了第一次后，又来了第二次和第三次，地在挪动，我吓坏了，”彝良县56岁的周伟萍(音译)表示。

“我们吓坏了，赶紧跑出来，”她说。

官方电视台播出的画面中，房屋墙壁倒塌，道路上满是废墟与山石。电视新闻周五曾报导死亡89人，稍后修正为“至少80人”死亡。

新华社还报导称，另有超过800人受伤。（完）