更正:《即时观点》日本第二季GDP增幅下修至0.2%,7月经常帐盈余锐减40.6%

(更正:因译文有误,关键点第二条应改为"修正后的第二季实质GDP环比年率为…",非"第一季")

路透东京9月10日电---日本第二季国内生产总值(GDP)修正后为较上季成长0.2%,增幅低于初值,因更多迹象显示欧债危机和中国经济放缓损及全球需求,令企业控制资本支出.[ID:nSB1767824]

日本财务省周一公布数据显示,受经济前景趋疲拖累,7月未经季节调整的经常帐盈余较上年同期下降40.6%.意味着日本将需要更多依赖内需来刺激经济成长.

关键点:

--日本4-6月国内生产总值(GDP)修正后为较上季成长0.2%,修正后的GDP增幅不及政府初值0.3%.路透访问的分析师此前预期为增长0.3%.[ID:nSB1767824]

--修正后的第二季实质GDP环比年率为成长0.7%,分析师预估和初值分别为成长1.0%和1.4%.

--资本支出经修正后较前季增长1.4%,增幅不及初值1.5%,但好于分析师预期的增长0.9%.

--日本财务省周一公布数据显示,7月未经季节调整的经常帐盈余较上年同期下降40.6%.7月经常帐盈余为6,254亿日圆(80亿美元),路透预估中值为4,550亿日圆.[ID:nSB1767818]

以下为部分分析师评论

明治安田生命经济师小玉佑一,

"重建需求带来的支撑并未如我们此前所预期的那样强劲.重建需求将会继续支撑经济,但可能力度不会很大."

"因海外经济放慢的速度超出预期,日本7-9月的经济可能限于停滞."

"预期日本央行可能会在9月或是10月再度实施宽松举措,因经济表现一直逊于央行的评估.若日圆快速大幅升值--这要取决于美联储本月的行动,日央行恐怕不得不要有所行动了."

三菱UFJ证券资深经济分析师鹿野达史:

总体上,该数据略低于市场预估.不过下修后的资本投资,尤其是库存投资要稍好于预估.

另一方面,上修后的公共项目投资略低于预估.这两个因素使得修正后的整体GDP仅略低于预估水准.

与前季相比,个人消费不断走弱的趋势已被证实,尽管重建相关的需求可能支撑经济.

从这些数据中可看出,经济的复苏或将受到国内需求的支撑,但欧洲主权债务危机将继续给日本和全球经济构成风险.

三井住友信托银行资深市场分析师AYAKO SERA:

GDP数据被下修对股市可不会是什么利好,这同时证实了通缩还在持续.这不是一个很大的意外,但也不是什么正面的经济消息.

市场反应:

--参看汇市新闻,请点选[FRX-CMN][FXNEWS/CN],日圆兑美元报价请点选JPY=.

--参看日债新闻,请点选[JP-DBT-CMN],日债期约报价请点选2JGBv1.

--参看日股新闻请点选[.TCN],日经指数报价请点选.N225.

链接:

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背景资料:

--日本经济今年迄今表现超越七国集团(G7)的多数成员,受到强劲民间消费以及震后重建支出的推助.但7月出口录得六个月来最大跌幅,追随其他亚洲出口为导向国家的趋势,给日本经济复苏前景蒙上阴霾.

--日本央行将在9月18-19日举行利率检讨会议.许多市场人士虽预计央行今年稍晚时将再度宽松,但在10月30日之前不会这么作.届时央行将在其半年度报告中检视其长期经济及物价预估.

--如果经济需要更多财政刺激,政策回应可能会延后,执政党与反对党之间的僵局已令决策过程停滞.(完)