更正:《即时观点》日本第二季GDP增幅下修至0.2%,7月经常帐盈余锐减40.6%

中航期货：利好兑现，谨防沪铜高位回落风险
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
(更正:因译文有误,关键点第二条应改为"修正后的第二季实质GDP环比年率为…",非"第一季")
路透东京9月10日电---日本第二季国内生产总值(GDP)修正后为较上季成长0.2%,增幅低于初值,因更多迹象显示欧债危机和中国经济放缓损及全球需求,令企业控制资本支出.[ID:nSB1767824]
日本财务省周一公布数据显示,受经济前景趋疲拖累,7月未经季节调整的经常帐盈余较上年同期下降40.6%.意味着日本将需要更多依赖内需来刺激经济成长.
关键点:
--日本4-6月国内生产总值(GDP)修正后为较上季成长0.2%,修正后的GDP增幅不及政府初值0.3%.路透访问的分析师此前预期为增长0.3%.[ID:nSB1767824]
--修正后的第二季实质GDP环比年率为成长0.7%,分析师预估和初值分别为成长1.0%和1.4%.
--资本支出经修正后较前季增长1.4%,增幅不及初值1.5%,但好于分析师预期的增长0.9%.
--日本财务省周一公布数据显示,7月未经季节调整的经常帐盈余较上年同期下降40.6%.7月经常帐盈余为6,254亿日圆(80亿美元),路透预估中值为4,550亿日圆.[ID:nSB1767818]
以下为部分分析师评论
明治安田生命经济师小玉佑一,
"重建需求带来的支撑并未如我们此前所预期的那样强劲.重建需求将会继续支撑经济,但可能力度不会很大."
"因海外经济放慢的速度超出预期,日本7-9月的经济可能限于停滞."
"预期日本央行可能会在9月或是10月再度实施宽松举措,因经济表现一直逊于央行的评估.若日圆快速大幅升值--这要取决于美联储本月的行动,日央行恐怕不得不要有所行动了."
三菱UFJ证券资深经济分析师鹿野达史:
总体上,该数据略低于市场预估.不过下修后的资本投资,尤其是库存投资要稍好于预估.
另一方面,上修后的公共项目投资略低于预估.这两个因素使得修正后的整体GDP仅略低于预估水准.
与前季相比,个人消费不断走弱的趋势已被证实,尽管重建相关的需求可能支撑经济.
从这些数据中可看出,经济的复苏或将受到国内需求的支撑,但欧洲主权债务危机将继续给日本和全球经济构成风险.
三井住友信托银行资深市场分析师AYAKO SERA:
GDP数据被下修对股市可不会是什么利好,这同时证实了通缩还在持续.这不是一个很大的意外,但也不是什么正面的经济消息.
市场反应:
--参看汇市新闻,请点选[FRX-CMN][FXNEWS/CN],日圆兑美元报价请点选JPY=.
--参看日债新闻,请点选[JP-DBT-CMN],日债期约报价请点选2JGBv1.
--参看日股新闻请点选[.TCN],日经指数报价请点选.N225.
链接:
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背景资料:
--日本经济今年迄今表现超越七国集团(G7)的多数成员,受到强劲民间消费以及震后重建支出的推助.但7月出口录得六个月来最大跌幅,追随其他亚洲出口为导向国家的趋势,给日本经济复苏前景蒙上阴霾.
--日本央行将在9月18-19日举行利率检讨会议.许多市场人士虽预计央行今年稍晚时将再度宽松,但在10月30日之前不会这么作.届时央行将在其半年度报告中检视其长期经济及物价预估.
--如果经济需要更多财政刺激,政策回应可能会延后,执政党与反对党之间的僵局已令决策过程停滞.(完)
--编译 肖群英/李婷仪/孙茉莉/侯向明;审校 张涛/戴素萍/张荻
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。