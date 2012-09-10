《中国已公布新股发行上市日程表》--9月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 9/10 深 东华测试 300354 1,109 20.31 29.18 国金证券 9/13 9/11 深 新疆浩源 002700 *1,833.8 *21.73 *27.16 招商证券 9/14 9/11 深 东土科技 300353 *1,340 *20.75 *35.17 海际大和 9/14 9/12 深 永贵电器 300351 不超过2,000 -- -- 国泰君安 9/17 9/17 深 蒙草抗旱 300355 不超过3,436 -- -- 东海证券 9/20 *9/24 沪 洛阳钼业 -- 不超过54,200 -- -- 安信证券 9/27 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *9/11 深 博实股份 (002698.SZ) 4,100 12.80 34.59 国信证券 *9/11 深 美盛文化 (002699.SZ) 2,350 20.19 40.10 平安证券 -- 深 北 信 源 300352 1,670 25.00 39.37 民族证券 9/7 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 林高丽
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。