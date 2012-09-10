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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:28 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月10日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    9/10      深   东华测试   300354         1,109      20.31        29.18      国金证券  9/13
    9/11      深   新疆浩源   002700      *1,833.8     *21.73       *27.16      招商证券  9/14
    9/11      深   东土科技   300353        *1,340     *20.75       *35.17      海际大和  9/14
    9/12      深   永贵电器   300351   不超过2,000        --           --       国泰君安  9/17
    9/17      深   蒙草抗旱   300355   不超过3,436        --           --       东海证券  9/20
   *9/24      沪   洛阳钼业     --    不超过54,200        --           --       安信证券  9/27
   
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
  *9/11   深    博实股份  (002698.SZ)     4,100          12.80        34.59     国信证券  
  *9/11   深    美盛文化  (002699.SZ)     2,350          20.19        40.10     平安证券  
   --     深    北 信 源    300352        1,670          25.00        39.37     民族证券  9/7 

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 林高丽

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