版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:47 BJT

〔韩国汇市〕美联储放松政策憧憬提振韩元延续涨势,韩债期货上涨

路透首尔9月10日电---韩国韩元/美元KRW=周一盘初守住上周涨幅并小升,上周五公布的美国非农就业数据疲于预期,增强了美国联邦储备理事会(美联储,FED)将祭出新一轮量化宽松举措的观点.

0025GMT时,韩元/美元KRW=KFTC报1,128.4,为连续第三个交易日上涨,上周五本地收盘报1,130.3.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐