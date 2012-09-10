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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:51 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在55日移动均线附近获支撑,关注中国贸易数据

0036GMT

* 澳元/美元在55日移动均线1.0355附近寻获支撑

* 阻力位料为20日移动均线切入位1.0380和上周五高位1.0401

* 澳洲ASX指标股指在盘初上涨约0.3%

* 市场关注将于0100GMT出炉的中国8月贸易数据.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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