〔中国公开市场〕一级交易商仍可同时申报正/逆回购需求--业内人士

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
路透上海9月10日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天、14天及28天,正回购期限为28天及91天.
自6月末以来,央行公开市场一直仅通过逆回购调节市场流动性,逆回购操作品种目前为七及14天,此前两周28天期品种询而未发.
业内人士并指出,与此前28天逆回购品种仅可在周三报需求,周四可能操作相比,本周该品种在周一和周三均可上报需求,这意味着28天期逆回购若被确定,央行在周二和周四均有可能进行该项操作.
上周央行公开市场共进行了1,350亿元的逆回购操作,当周净回笼520元.逆回购期限包括七天和14天,最近一次中标利率分别为3.35%和3.50%.[ID:nSB1762948][CN/MMTCN]
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作. (完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
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