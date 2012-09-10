〔中国经济〕国家主席胡锦涛称要加强基础设施建设,并支持民营部门进入

路透北京9月10日电---中国国家主席胡锦涛周六在亚太经合组织工商领导人峰会上称,在当前稳增长、促复苏的背景下,要加强基础设施建设、夯实经济发展基础,并要支持民营部门进入基础设施产业,消除政策壁垒和体制障碍.

亚太经合组织工商领导人峰会今年的主题是"加强基础设施建设,实现可持续增长".胡锦涛的主旨演讲并强调,要提高农业、 能源、水利、信息等领域基础设施水平,推进交通运输网络建设.

"发挥政府的重要作用,加大财政性资金支持,积极探索和完善投融资机制,建立多元参与机制."他称.

胡锦涛强调,要深化投资体制改革,共享基础设施建设发展机遇.政府部门应该支持民营部门进入基础设施产业,消除政策壁垒和体制障碍,拓宽社会资本进入渠道和途径,引入市场竞争机制,并积极探索新的融资渠道和合作方式.

他并指出,今年以来中国经济运行总体平稳,同时中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍然突出.中国将坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,着力推动内生增长.

稍早,中国继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目后,国家发改委再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.[ID:nSB1765488]

胡锦涛并在亚太经合组织第二十次领导人非正式会议上发表讲话称,在当前形势下,保增长、促稳定、谋发展仍然是亚太各成员共同的首要任务.

他称,当前世界经济缓慢复苏,不稳定不确定性依然存在,国际金融危机深层次影响远未消除,一些国家主权债务问题复杂难解,就业形势不容乐观,粮食安全问题突出,各国宏观经济政策协调难度增加,国际贸易增速明显回落,保护主义势头上升,全球经济下行风险增大.

但他亦认为,亚太地区总体保持较好发展势头,在世界经济中的地位和作用更加突出.同时世界经济面临的严峻问题对亚太地区的影响不容忽视,本地区经济发展和区域合作面临一些新的复杂因素,需要认真应对.

最新数据显示,虽然中国8月份物价及消费均保持平稳,但工业增加值逊于预期以及工业生产者出厂价格(PPI)跌幅持续扩大,表明三季度经济仍处于下行寻底阶段,经济寻底时间延长,或会促成稳增长政策继续加力.[ID:nSB1767750](完)