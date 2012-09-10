〔中国经济〕国家主席胡锦涛称要加强基础设施建设,并支持民营部门进入

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
路透北京9月10日电---中国国家主席胡锦涛周六在亚太经合组织工商领导人峰会上称,在当前稳增长、促复苏的背景下,要加强基础设施建设、夯实经济发展基础,并要支持民营部门进入基础设施产业,消除政策壁垒和体制障碍.
亚太经合组织工商领导人峰会今年的主题是"加强基础设施建设,实现可持续增长".胡锦涛的主旨演讲并强调,要提高农业、 能源、水利、信息等领域基础设施水平,推进交通运输网络建设.
"发挥政府的重要作用,加大财政性资金支持,积极探索和完善投融资机制,建立多元参与机制."他称.
胡锦涛强调,要深化投资体制改革,共享基础设施建设发展机遇.政府部门应该支持民营部门进入基础设施产业,消除政策壁垒和体制障碍,拓宽社会资本进入渠道和途径,引入市场竞争机制,并积极探索新的融资渠道和合作方式.
他并指出,今年以来中国经济运行总体平稳,同时中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍然突出.中国将坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,着力推动内生增长.
稍早,中国继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目后,国家发改委再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.[ID:nSB1765488]
胡锦涛并在亚太经合组织第二十次领导人非正式会议上发表讲话称,在当前形势下,保增长、促稳定、谋发展仍然是亚太各成员共同的首要任务.
他称,当前世界经济缓慢复苏,不稳定不确定性依然存在,国际金融危机深层次影响远未消除,一些国家主权债务问题复杂难解,就业形势不容乐观,粮食安全问题突出,各国宏观经济政策协调难度增加,国际贸易增速明显回落,保护主义势头上升,全球经济下行风险增大.
但他亦认为,亚太地区总体保持较好发展势头,在世界经济中的地位和作用更加突出.同时世界经济面临的严峻问题对亚太地区的影响不容忽视,本地区经济发展和区域合作面临一些新的复杂因素,需要认真应对.
最新数据显示,虽然中国8月份物价及消费均保持平稳,但工业增加值逊于预期以及工业生产者出厂价格(PPI)跌幅持续扩大,表明三季度经济仍处于下行寻底阶段,经济寻底时间延长,或会促成稳增长政策继续加力.[ID:nSB1767750](完)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。