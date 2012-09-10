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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:55 BJT

〔全球金市〕金价守住涨幅,市场预计美联储很快将祭出刺激举措

路透新加坡9月10日电---金价周一持稳,上交易日曾涨至六个半月以来的最高位,上周五公布的美国非农就业报告令人非常失望,助燃了美国联邦储备理事会(美联储,FED)很快将放松政策的预期.

0028 GMT时,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,734.64美元,上交易日曾升至1,741.30美元,为2月29日以来的最高位.

美国期金GCcv1小跌0.2%至1,737.40美元,守住了上周3%的涨幅.

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